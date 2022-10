Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Andria -con il supporto delle Squadre di Intervento Operativo dell’11° Reggimento Carabinieri Puglia- hanno eseguito presidi di sicurezza nel centro cittadino e nelle aree rurali, con particolare riferimento alla frazione di Montegrosso.

Il contingente ha realizzato posti di controllo, pattuglie appiedate -da parte dei Carabinieri di quartiere- e controllo degli esercizi commerciali. Intervento massivo con l’impiego di numerosi militari dell’Arma, finalizzato al ripristino della percezione di sicurezza nel centro cittadino e nella vicina frazione, ove i militari dell’ Arma quotidianamente si impegnano per rafforzare il legame dei cittadini con le Istituzioni.

Il contingente ha adoperato tutti i sistemi in dotazione, al fine di ottenere la massima visibilità ed attuare al meglio la preminente attività di prevenzione e contrasto dei reati predatori e danneggiamenti.

I controlli si sono estesi anche nelle ore serali e notturne del week end, con servizi incentrati sulla “movida sicura”, con particolare riferimento al contrasto all’uso e alla detenzione di sostanze stupefacenti, soprattutto tra i giovani che frequentano le aree a maggiore aggregazione sociale del centro cittadino.

A termine del servizio, il personale dell’Arma operante ha eseguito 10 segnalazioni alla locale Prefettura per altrettanti soggetti trovati in possesso di sostanza stupefacente -giudicata per uso personale- e sono state elevate sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per un ammontare complessivo di circa 2.000 euro.