«E’ stato un percorso difficile arrivare alla costituzione della Polisportiva perché purtroppo si scontavano problemi atavici per dichiarazione stessa delle associazioni e delle società che negli anni non sono mai riusciti a trovare un punto di incontro. Quindi la Polisportiva è stata un grande passo in avanti da questo punto di vista. Un esperimento riuscito perché per stessa ammissione degli associati, aver iniziato a lavorare insieme ha dato a tutti quanti loro il senso del beneficio di questo lavoro comune». Inizia così una nota dell’ente comunale con alcune dichiarazioni del Sindaco della Città di Andria, Giovanna Bruno, rispetto alla problematica delle strutture sportive cittadine. Non c’è stato il rinnovo della concessione della gestione alla Polisportiva costituitasi lo scorso anno e il primo cittadino ha voluto spiegarne le ragioni.

«L’affidamento degli impianti sportivi citati era stato dato in via sperimentale per un anno dalla sottoscrizione della Convenzione, convenzione che scadeva a giugno ma che, siccome di fatto, era stata sottoscritta ad ottobre, si è prorogata per un periodo cerniera fino a fine settembre, se non fosse che poi è arrivata da parte della stessa Polisportiva la comunicazione di un cambio all’interno dell’assetto societario. Per cui una società era stata revocata e c’erano problemi di fibrillazioni interne tra di loro. Quindi il il nostro dirigente, che ringrazio, ha adempiuto a quanto convenzionalmente già previsto, quindi alla scadenza non è stata rinnovata la concessione perché manca il presupposto per la proroga. Credo che tutti quanti mi possano insegnare il fatto che le proroghe vengono concesse alle stesse condizioni della concessione iniziale. Stesse condizioni non ci sono più, quindi il dirigente ha dovuto considerarsi libero dal vincolo della gestione data alla Polisportiva, mantenendo gli impianti aperti perfettamente funzionanti, che a richiesta sono stati resi disponibili già in queste giornate e che così si continuerà a fare, perché comunque il comune è dotato di un regolamento degli impianti comunali con delle tariffe e delle prestazioni previste. Quindi si continua in questo modo è chiaro che per noi la scommessa della Polisportiva rimane quella vincente».