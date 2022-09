Nella giornata di venerdì 16 settembre, i Carabinieri della Compagnia di Andria hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio e della circolazione stradale, focalizzandosi sulla situazione di degrado percepito in via Annunziata.

Immediata la risposta degli uomini della Stazione e del Radiomobile alle sollecitazioni provenienti dalla cittadinanza che hanno apertamente manifestato un senso di disagio ed amarezza originato dal degrado generato da alcuni avventori dei locali presenti in quella via.

Massima la visibilità del dispositivo che ha realizzato puntuali controlli ai frequentatori di quell’area cittadina ottenendo eccellenti risultati operativi che hanno premiato l’impegno in risposta alle istanze dei cittadini.

A termine del servizio, il personale dell’Arma operante ha eseguito 5 segnalazioni alla locale Prefettura per altrettanti soggetti trovati in possesso di sostanza stupefacente, giudicata per uso personale, ed ha elevato sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per un ammontare complessivo di euro 4.486,60.