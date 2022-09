Sono in corso i lavori di rifacimento del manto stradale, iniziati in città negli scorsi giorni grazie ad un finanziamento ministeriale da 160.000 euro.

I lavori, partiti da via Napoli, sono poi proseguiti in Via Enrico Dandolo e questa mattina sono iniziati in via Aldo Moro, nei pressi dell’Inps. Questa zona al momento è centrale tra due aree di cantiere per l’interramento della ferrovia tra via Ospedaletto e Largo Appiani.

Il rifacimento del manto stradale è un’operazioni importante per la città, ora si attende il via del progetto “Strade per strade”, un finanziamento da oltre due milioni di euro ricevuto dalla regione Puglia che permetterà di asfaltare circa 17 chilometri di strade cittadine.

Il bando è stato espletato con l’affidamento ad una società andriese, per cui si attende il via dei lavori nei prossimi giorni.