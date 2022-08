Sarà il Castel del Monte a fare da palcoscenico ad uno degli spettacoli più attesi di questa edizione del Festival Castel dei Mondi di Andria. Il maniero federiciano questa sera, alle 21, aprirà le porte alla compagnia tosco-napoletana “I Sacchi di Sabbia”, che porterà in scena “La Commedia più antica del Mondo”, spettacolo di prosa che prende spunto da “Gli Arcanesi” di Aristofane, commediografo greco tra i principali esponenti della commedia antica.

Omaggio al grande scrittore e filosofo russo Dostoevskij invece a Palazzo Ducale, dove andrà in scena, alle ore 21.30, “Il Grande Inquisitore”, della Compagnia del Sole. Uno spettacolo tratto da uno dei capitoli più famosi del famosissimo romanzo “I fratelli Karamazov”, pubblicato in Russia nel 1880.

Sarà invece l’Officina San Domenico ad ospitare, alle 22, lo spettacolo “Trappola per Topi”, a cura dell’associazione Il Cielo di Carta. È ambientato in uno spazio total white, dove tutte le azioni sono studiate e programmate e danno vita ad una storia di relazioni di coppia dinamiche e delittuose di tipo contemporaneo ma dal sapore antico. Al Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti, presso l’istituto Salvemini, andrà invece in scena la replica di “Cenerentola” della compagnia Zaches Teatro. Appuntamento alle ore 20.30.