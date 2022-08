È tempo di spettacolo: accompagnato dall’hashtag #NO FEAR, niente paura, ritorna ai nastri di partenza la XXVI edizione del Festival Castel dei Mondi di Andria. Particolarmente denso ed eterogeneo il programma dell’edizione 2022, presentata in Fiera del Levante a Bari e che si articola in ben 13 sezioni, tra installazioni, arte e tecnologia, teatro, laboratori, focus e tantissimi eventi collaterali che fino al 4 settembre animeranno la città di Andria.

La kermesse inizierà, il 26 agosto, alle ore 21.30 presso Palazzo Ducale, con Sotterraneo in “SHAKESPEAROLOGY”: un suggestivo “one-man-show”, una biografia, un catalogo di materiali shakesperiani con un inedito ribaltamento dei ruoli.



Il festival è stata anche l’occasione per riportare ad Andria una figura di prestigio: Gianni Forte, direttore della sezione Teatro della Biennale di Venezia, con un progetto sui maestri del teatro europeo, invitando a Castel del Monte Arthur Nauzyciel, direttore del teatro nazionale di Bretannia a raccontare cosa sta accadendo nel campo delle arti performative.

Nella centralissima piazza Catuma, continuano ad attirare l’attenzione di curiosi, avventori ed appassionati del genere, due suggestive installazioni dell’artista Dario Agrimi: Sofismi e Voli Pindarici.