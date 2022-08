Lo spettacolo sta per cominciare. Domani venerdì 26 agosto prenderà ufficialmente il via il Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria. Parte una lunga maratona di eventi che si concluderà il prossimo 4 settembre. Arte, teatro, installazioni e laboratori saranno gli ingredienti principali di una kermesse concepita nel segno delle belle emozioni e che punta ad avvicinarsi al suo pubblico come forse mai aveva fatto in passato.

Un’edizione all’insegna delle novità e dei grandi ritorni.

C’è solo da mettersi comodi e godersi lo spettacolo.