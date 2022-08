I consiglieri comunali Vincenzo Montrone, Michele Bartoli, Michele di Lorenzo, Gianni Addario, Gina Fortunato, Gianluca Sanguedolce, Grazia Asselti e Mirko Malcangi hanno inviato agli assessori Curcuruto e Loconte una nota in cui illustrano la proposta di fattibilità dell’attraverso carrabile tra Piazza Bersaglieri d’Italia e Largo Appaini.

«Attraversamento che – si legge in una nota – così come previsto oggi, sarà solo pedonale. Questo una volta ultimati i lavori di completamento della ferrovia. Il progetto è stato portato all’attenzione dei migliori ingegneri strutturisti della Città e ha ricevuto il via libera. Ora manca solo sedersi attorno ad un tavolo e limare i dettagli. La nuova arteria consentirebbe, una volta ultimati i lavori di interramento, di favorire la circolazione su tre punti (Via Ospedaletto, il nuovo attraversamento a crearsi e Viale Gramsci), anziché su due (Via Ospedaletto e Viale Gramsci). In prospettiva anche della creazione della nuova fermata degli autobus che sarà su Largo Appiani.

Abbiamo raccolto le voci di tanti cittadini della zona 167 che nelle scorse settimane, a gran voce, avevano chiesto di immaginare un nuovo varco di accesso. Cittadini con cui nei prossimi giorni organizzeremo un pubblico incontro sul tema».