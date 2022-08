Nessun logo o brand ma solo una grande scritta “Credo”. E’ il mistero che aleggia in moltissime città d’Italia ed anche in tutta la Puglia da ormai una settimana. L’intento era sicuramente quello di attirare l’attenzione del pubblico e la campagna comunicativa ci è riuscita in pieno. Grandi cartelloni pubblicitari con sfondo blu o arancione o giallo. Sotto alla scritta “Credo” c’è anche una sottolineatura a voler dare ancora una maggiore forza alla parola.

Non presentano alcun logo o nome di brand, per questo non si riesce a capire quale sia il loro significato e se intendono promuovere qualcosa. Questo ha fatto nascere un vero e proprio mistero intorno alla loro affissione. Visto il periodo pre elettorale si è pensato subito che potesse essere una trovata promozionale di un qualche partito. Poi però si è anche pensato che i cartelloni hanno i colori della bandiera dell’Ucraina e quindi potrebbe anche trattarsi di una campagna di sensibilizzazione in favore del paese in guerra. Ma potrebbe anche esserci un significato religioso alla base di questa idea promozionale: il giallo ed il bianco sono anche i colori del Vaticano.

Esiste anche un sito (credo-2022.it) ma non aggiunge molte altre informazioni: “Credo. E tu in cosa credi?”. In più, c’è un conto alla rovescia che scadrà intorno alle 22.30 di venerdì. Quindi basta attendere qualche giorno e probabilmente il mistero sarà svelato.