Il prossimo 21 agosto ricorre il compleanno di 3place, che quest’anno spegnerà la sua quarta candelina. Quattro anni fa l’associazione nasceva con una pagina Facebook e un obiettivo: portare un cambiamento culturale nella città di Andria.

Per quest’anno, i volontari hanno deciso di festeggiare quest’occasione in un modo particolare, coinvolgendo i cittadini attraverso una “challenge”.

«Le regole sono semplicissime – spiegano i volontari – ovunque vi troviate, al mare, in montagna, in città, al lago, al fiume, in campagna… svolgete una azione di clean- up. Coinvolgete i vostri amici, genitori, cugini, fidanzati e chi più ne ha più ne metta!

Scattate poi una foto del vostro bottino (e se volete anche vostra) e taggate @3place su Facebook, oppure @three3place su Instangram. Non dimenticate di aggiungere l’hashtag #fourth3placebirthday nel testo del post, in modo da poter raggruppare tutti i vostri post sotto un unico hashtag.

Da settembre in poi, passate dalla nostra sede ad Andria, in Vicolo Vittor Pisani n.9, per ritirare una shopper in cotone: il nostro ringraziamento per questo regalo di compleanno fatto al Pianeta.

Inoltre, mentre fate il clean-up, ricordate:

– Le protezioni sono importanti (indossate guanti e scarpe sicure)

– Fate una foto del prima e del dopo (con o senza le vostre facce va bene uguale)

– Gettate il raccolto nei primi bidoni idonei (se c’è possibilità, fate la differenziata, magari creando sin dall’inizio della raccolta una busta per la plastica, una per il vetro, una per il secco)

E’ un’ azione per il Pianeta è il regalo più bello che possiamo chiedervi, pensiamo ancora che la differenza (e la differenziata) possa farla ciascuno di noi con ogni singolo gesto».