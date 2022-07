«Il successo di presenza degli ultimi eventi giovanili come quello andato in scena a “l’altro villaggio” è la dimostrazione di quale opportunità possa rappresentare per lo sviluppo del territorio la c.d. “movida giovanile” con ripercussioni positive sull’indotto turistico nella Città di Andria. I movimenti giovanili Gioventù Nazionale e Azione Studentesca chiedono a gran voce che l’Amministrazione Bruno esca dal “torpore” e si attivi in materia di trasporti pubblici». E’ quanto si legge in una nota a firma di Gabriele Gazzilli, responsabile di Azione Studentesca Andria.

«Non è possibile che le navette per Castel del Monte siano solo due, per altro con orari improponibili e inaccettabili. Consci del fatto che tenere attivo un servizio sviluppato sia una spina nel fianco per il portafoglio, proponiamo a gran voce almeno un ampliamento del servizio navetta per Eventi specifici, non tutto l’anno ma solo nelle date di interesse strategico con prezzi concordati direttamente con gli organizzatori, in modo tale da riuscire a raggiungere la massima efficienza possibile senza ostacolare chi vorrebbe partecipare ma non ci riesce a causa di questa mancanza e per rendere possibile l’arrivo per gli ultimi arrivati o ignari. Questa è la ricetta per rendere produttiva una miniera del territorio da troppo tempo chiusa e finalmente riaperta da una rete di persone che stanno facendo squadra, tutto per la città!».