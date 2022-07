Continuano i lavori in città nell’ambito dell’interramento della linea ferroviaria. Dopo le modifiche alla circolazione veicolare di via Bisceglie, inizierà quest’oggi lo spostamento, gestito dall’Acquedotto Pugliese, della condotta fognaria interferente con la linea ferroviaria di viale Gramsci/corso Cavour. Allo stesso tempo, sono in corso di esecuzione le attività di spostamento dei cavi elettrici di Media Tensione in via Bisceglie.