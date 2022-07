Oltre 30 ettari già in fiamme ed un lungo lavoro dei vigili del fuoco per spegnere un rogo sviluppatosi questo pomeriggio ai piedi di Castel del Monte. Un fronte del fuoco molto vasto, sospinto dal forte vento, partito molto probabilmente dalla Sp234 che collega il maniero federiciano a Corato per poi estendersi sino alla Strada Statale 170. Le fiamme hanno colpito anche alcuni terreni della struttura ricettiva de L’Altro Villaggio e mandato in fiamme parte di una pineta su cui si sono concentrati gli interventi dei vigili del fuoco. In pericolo anche una zona dedicata all’allevamento di api.

Ma il fronte delle fiamme minaccia anche diverse ville ed altre strutture ricettive. Al lavoro anche un canadair che ha effettuato diversi voli sulla vasta zona in fiamme. Bruciati alberi e molti terreni utilizzati per la semina. Tante le squadre di vigili del fuoco giunte sul posto oltre ai carabinieri ed agli uomini dell’ARIF. Il fumo denso ha oscurato anche la vista di Castel del Monte. Un danno incalcolabile in termini ambientali ed economici che fa il pari con le fiamme delle scorse calde giornate tra Minervino, Spinazzola e Canosa. Centinaia di ettari di Parco dell’Alta Murgia completamente bruciati.