Controlli straordinari della Polizia Locale ad Andria questa sera in diversi punti della città. Il servizio predisposto dal comandante Francesco Capogna ha visto il coinvolgimento di gran parte degli agenti a disposizione. Punti fissi con posti di blocco per il rispetto delle norme al codice della strada e particolare attenzione alle violazioni da parte delle bici elettriche, ma anche punti mobili con moto e pattuglie automunite. Uno sforzo importante, per un corpo di Polizia andriese molto sottodimensionato, per cercare di arginare il pericolo e le cattive abitudini dovute alla violazione del codice della strada sia dei veicoli che dei motocicli e dei mezzi elettrici. Decine le sanzioni.