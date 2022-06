Una storia ormai lunga 70 anni e che prosegue anche oggi in una missione di vita francescana senza tempo. E’ la storia di Padre Francesco Monticchio tornato ad Andria negli scorsi giorni all’interno dell’Oratorio della Chiesa dei Cappuccini per presentare il suo libro dedicato alla missione africana in cui lui ha prestato servizio per oltre 28 anni.

Un evento nato dall’esigenza di raccontare un paese in perenne guerra e che ha vissuto le conseguenze prima del colonialismo e poi delle diaspore interne. L’opera costante dei francescani verso i più deboli ed i più poveri con la necessità di provare a rendere le persone pronte ad affrontare il futuro non solo spirituale ma anche di sostentamento. E da qui sono nati molteplici progetti portati avanti in questi anni dai frati missionari. Molti di questi sono all’interno del libro scritto da Padre Francesco Monticchio che ha raccontato le esperienze vissute in Africa riavvolgendo il nastro di decine di diari. All’interno anche aneddoti ed episodi vissuti in prima persona.

E poi alla soglia degli 80 anni Padre Francesco ha voluto sottolineare durante la serata anche il ruolo della missione al mondo d’oggi anche in un luogo differente come quello dove vive dopo esser rientrato dal Mozambico.

Il servizio completo su News24.City.