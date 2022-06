Si entra nel vivo dei lavori di interramento della ferrovia nell’abitato di Andria. Lavori che in realtà stanno proseguendo secondo il cronoprogramma e che prevedono ora la chiusura integrale o parziale di altri attraversamenti. Si parte il 30 giugno prossimo con via Ospedaletto dove ci sarà lo stop al transito delle auto mentre sarà assicurato il passaggio pedonale. Qui non ci sono soluzioni alternative per le vetture dunque ci sarà una chiusura secca che potrà creare qualche difficoltà soprattutto nella vicina via Barletta. Come ci spiega però l’assessore alla mobilità Pasquale Colasuonno si è scelto il periodo di chiusura delle scuole oltre che di minore pressione sul centro città. Stesso discorso è quello ipotizzato per via Bisceglie. Anche qui, dopo la chiusura di una notte per lo smontaggio del ponte, sarà istituto un senso unico di marcia in entrata verso la città a partire dal 15 luglio. Ci sarà da sagomare nuovamente il passaggio e la strada che sarà allargata ed abbassata. In entrambi i casi il sacrificio per i cittadini andriesi dovrebbe terminare nella prima decade di settembre data stimata per la riapertura totale di entrambi gli attraversamenti.

Tutte le decisioni sono state concordate questa mattina in una riunione a palazzo di città alla presenza dell’amministrazione comunale assieme al dirigente del settore l’Ing. Quacquarelli e tutti gli enti interessati con la Ferrotramviaria, il Consorzio Integra e le varie aziende di trasporto pubblico. Un lavoro complesso per cercare di ridurre al minimo l’impatto sulla vita della città per un’opera che inevitabilmente creerà alcune difficoltà. L’appello dell’Assessore Colasuonno è stato nuovamente quello di cercare di utilizzare per quanto possibile una mobilità alternativa considerando che soprattutto via Ospedaletto è una delle strade su cui transitano decine di migliaia di veicoli che, adesso, si distribuiranno altrove in città.