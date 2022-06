Martedì 14 giugno, nella sala del Consiglio Comunale di Andria, si terrà una conferenza stampa per illustrare i dettagli del meeting “RIPARTIAMO”, che poi vedrà imprenditori, politici ed economisti a confronto il 17 e 18 giugno a Trani, a Palazzo San Giorgio, per discutere le strategie da adottare e le iniziative da sottoporre al Governo per consentire alle aziende di ripartire dopo la pandemia e la crisi internazionale causata dal conflitto in Ucraina.

Il Meeting sarà presieduto dal Presidente Nazionale di Confimpresaitalia Luigi Manganiello Console Generale della Sierra Leone in Italia che al termine del recente Consiglio Nazionale della confederazione ha sottolineato l’importanza e le potenzialità dell’imprenditoria pugliese ed ha voluto al suo fianco, come vice presidente nazionale il foggiano Rino De Martino, da 35 anni attivo art project manager.

Confimpresaitalia Puglia, guidata da De Martino è nata in piena pandemia, ma ha già aperto sul territorio regionale 22 sedi per offrire ai propri associati una serie di servizi che vanno dall’assistenza contabile, fiscale e legale a quella finalizzata all’internazionalizzazione.

A Trani il 17 e 18 giugno si parlerà di Pnrr e Zes, di politiche del lavoro e di sostegno alla formazione, mentre in una tavola rotonda, alla quale parteciperà anche un esponente del governo saranno affrontati temi “caldi” come quelli della pressione mafiosa sul mondo dell’ economia.

Il Meeting “RIPARTIAMO” si concluderà con la consegna del PREMIO CONFIMPRESAITALIA PUGLIA a 10 Aziende Pugliesi.