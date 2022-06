Con un magico strepitoso successo, grazie al lavoro accorto di tutti gli attori coinvolti, è calato il sipario sull’a.s. 2021-22 e sul progetto P.O.N. “La scuola: un ponte tra sé e gli altri”- Apprendimento e socialità – 10.2.2 A – FSEPON-PU-2021-101.

In un auditorium gremito e festoso, il Dirigente Scolastico, dott.ssa Grazia Suriano, ha salutato i presenti, evidenziando il grande coinvolgimento dei percorsi formativi proposti, condotti con metodologie innovative e attraenti, che hanno arricchito l’offerta formativa della scuola: teatro, arte, potenziamento della lingua inglese, ginnastica ritmica, giochi sportivi.

Dopo un breve ma intenso momento vissuto in plenaria, gli alunni si sono riversati nei vari laboratori, fucine di creatività e impegno, per mostrare ai numerosi visitatori quanto appreso, nella convinzione che “never stop learning, for when we stop learning, we stop growing”.