Approvata, in Giunta, la delibera con la quale l’Amministrazione aderisce alla carta di intenti della rete RE.A.DY, la Rete italiana delle Regioni, Province Autonome ed Enti Locali impegnati per prevenire, contrastare e superare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, anche in chiave intersezionale con gli altri fattori di discriminazione (sesso, disabilità, origine etnica, orientamento religioso, età) riconosciuti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e internazionale.

RE.A.DY costituisce per le Pubbliche Amministrazioni regionali e locali l’opportunità di uno spazio di condivisione ed interscambio di esperienze e buone prassi finalizzate al riconoscimento e alla promozione dei Diritti Umani, al fine di promuovere sinergie, valorizzare risorse esistenti, diffondere le azioni positive sul territorio italiano.

«Proprio in concomitanza con il 17 maggio, giornata internazionale contro l’omofobia abbiamo deciso – dichiara l’Assessore alle Pari Opportunità, Viviana Di Leo – come Amministrazione di aderire alla rete RE.A.DY. A livello regionale ci sono già altri comuni e altre provincie che hanno aderito alla rete RE.A.DY, oltre alla stessa Regione Puglia, tranne la provincia BAT, totalmente assente dalla rete. Ora – conclude Viviana Di Leo – possiamo dire che la città di Andria, unica partner della BAT, fungerà da apripista per altre città limitrofe, in un’ottica di collaborazione e condivisione delle buone prassi e di interventi organici e strutturati a livello territoriale».