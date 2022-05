«A che punto è il dibattito politico relativo al nuovo attraversamento carrabile tra Largo Appiani e Piazza Bersaglieri d’Italia?» Se lo chiedono i residenti delle zone 167 e delle zone a ridosso della linea ferroviaria. Ecco il contenuto di una nota inviata:

«Abbiamo aperto un confronto vivace e propositivo in una città che necessita di cambiare.

Il progetto d’interramento deve avanzare speditamente, deve rispettare i tempi e deve migliorare il servizio di trasporto ferroviario della nostra città. Più volte però, abbiamo chiesto all’amministrazione di attuare dei miglioramenti tra la zona 167 e piazza Bersaglieri d’Italia affinché si lavori unitamente su una situazione ormai incancrenita.

Abbiamo chiesto all’amministrazione di procedere con la valutazione di fattibilità di una connessione carrabile tra i varchi attualmente disponibili: bisogna agire rapidamente affinché si riesca a negoziare quei miglioramenti che la comunità andriese richiede ufficialmente! A che punto è questo dibattito?

Nessuno mette in dubbio le capacità professionali degli attuatori del progetto, ma mettiamo in dubbio la valutazione portata avanti senza aver tenuto in considerazione le espressioni dei residenti, in una città in cui la comunità ha voglia di cambiare».