Per l’Opera Salesiana di Andria il mese di maggio è il periodo dell’anno in cui tutte le attività ludiche, formative e religiose sono orientate alla festa comunitaria in onore della Maria Ausiliatrice, San Giovanni Bosco e il giovane San Domenico Savio.

Dopo due anni di pausa legati alla pandemia, ritornano i tradizionali festeggiamenti legati al culto della Vergine Maria Aiuto dei Cristiani e Don Bosco.

I Salesiani di Andria propongono una serie di appuntamenti culturali e religiosi in vista del 29 maggio, giorno della tradizionale processione per le vie della città e della festa nel cortile dello storico oratorio cittadino.

Di seguito il programma della festa comunitaria della Parrocchia “B.V. Immacolata” e del suo Oratorio Salesiano:

23 maggio, ore 19,30, nel cortile dell’Oratorio “Testimoni di Legalità” a trent’anni dalla strage di Capaci , a cura del Forum Città dei Giovani e del Centro Giovanile Salesiano di Andria;

, a cura del Forum Città dei Giovani e del Centro Giovanile Salesiano di Andria; 24 maggio ore 19.00: Festa Liturgica di Maria Aiuto dei Cristiani.

Santa Messa Solenne in Parrocchia presieduta da don Mimmo Basile, Vicario Generale (diretta televisiva su Tele Dehon canale 18-518);

ore 20.00, nel cortile dell’Oratorio: “Memorial Cosimo Bruno – Triangolare di calcio” a cura della PGS “Ruggiero Lorusso” – Andria;

25 maggio, ore 20.00, nell’Auditorium Don Bosco “ LaboriAMO insieme ”, spettacolo-presentazione dei laboratori dei ragazzi dell’Oratorio;

”, spettacolo-presentazione dei laboratori dei ragazzi dell’Oratorio; 26-27-28 maggio ore 20.00, nel cortile dell’Oratorio: Triduo comunitario in preparazione alla festa, presieduto da don Raffaele Ieva SDB nel 60° di vita salesiana;

presieduto da don Raffaele Ieva SDB nel 60° di vita salesiana; 29 maggio, Ascensione del Signore – FESTA IN ONORE DI MARIA AUSILIATRICE, SAN GIOVANNI BOSCO E SAN DOMENICO SAVIO

ore 8.30-10.00-11.30 Sante Messe in Parrocchia;

ore 10.30: Biciclettata “Andria Pedala” con partenza e arrivo nel cortile dell’oratorio;

ore 19.00 nel cortile dell’Oratorio, Santa Messa Solenne presieduta da don Raffaele Ieva SDB;

a seguire processione per le vie del quartiere: Oratorio Salesiano, Via G. Giusti, Via R. Margherita, Via Duca degli Abruzzi, Via M. D’Azeglio, Via Dante Alighieri, Piazza Sannazzaro, Via V. Pisani, Piazza Imbriani, Via Regina Margherita, Via G. Giusti, Oratorio Salesiano

al termine nel cortile dell’oratorio

Spettacolo Musicale “Carosello Italiano” a cura dei ragazzi e volontari del “Centro Zenith” Andria

Percorso gastronomico

Estrazione della Lotteria 2022 e premiazione del triangolare di calcio.

12 giugno, ore 16,30: Torneo di Burraco nell’Auditorium Don Bosco.

La cittadinanza è inviata a partecipare.