Si sono concluse da qualche giorno le attività di educazione ambientale che hanno visto coinvolti le studentesse e gli studenti dell’I.I.S.S. “G. Colasanto” di Andria in un percorso formativo volto alla conoscenza, al rispetto e alla tutela dei beni naturalistici e architettonici del nostro territorio.

Il Dirigente scolastico prof. Cosimo Antonino Strazzeri, da sempre attento alle tematiche ambientali, ha promosso interessanti iniziative didattico-laboratoriali coordinate dalla prof.ssa Morelli Isabella, referente del progetto di Educazione all’ambiente. Le studentesse e gli studenti delle classi prime hanno partecipato con interesse all’attività “Geoschool” svolta a cura di guide specializzate del Parco Nazionale dell’Alta Murgia che li hanno sapientemente condotti in un tour geomorfologico, naturalistico e architettonico presso Castel del Monte. Inoltre tante sono state le classi Amiche FAI che hanno partecipato all’attività “Trani e il mare”, svolta in collaborazione con il Liceo classico, linguistico e delle scienze umane “F. De Sanctis” di Trani, che nel ruolo di Ciceroni FAI hanno guidato le studentesse e gli studenti in un interessante percorso storico-paesaggistico nella bellissima cornice della città di Trani.