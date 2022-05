Tragedia questa mattina a Castel del Monte dove un turista di circa 65 anni proveniente dal leccese è deceduto a causa di un malore mentre sostava in un bar della zona. E’ accaduto poco prima delle 13 ed immediata è stata la chiamata sei soccorsi attraverso il 118. Equipe sanitaria di Andria attivata qualche minuto prima delle 13 dalla centrale operativa di Bari ed arrivata sul posto esattamente dopo un quarto d’ora. Per l’uomo, però, non c’è stato nulla da fare. Il lungo intervento per rianimarlo, purtroppo, non ha permesso di salvargli la vita. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri. Resta l’assurda vicenda, già denunciata molteplici altre volte, della non presenza a Castel del Monte di una postazione fissa di soccorso. Una circostanza che si è palesata nuovamente a poche ore dalla così tanto attesa sfilata della maison Gucci al maniero federiciano e che ripropone un tema di stretta attualità. La postazione aggiuntiva di soccorso a Castel del Monte in alcune ore della giornata viene generalmente attivata dalla ASL BT solo nel periodo estivo. Ma questo evidentemente non basta più visto il lento ritorno alla completa normalità ed i migliaia di turisti che giungono quotidianamente a Castel del Monte.