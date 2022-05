Ci saranno anche i Maneskin a Castel del Monte, in occasione della sfilata della maison Gucci, in programma lunedì sera.

La famosa band romana presenterà il nuovo singolo “Supermodel” presso il locale Montegusto, l’agriturismo che sorge ai piedi del maniero federiciano. L’evento si terrà dopo la sfilata, che richiamerà ad Andria centinaia di visitatori ed ospiti illustri.

Formatosi nel 2016, il gruppo musicale rock ha raggiunto la notorietà nel 2017 partecipando all’undicesima edizione del talent show “X Factor”.

Nel 2021 la band ha vinto la settantunesima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Zitti e buoni”, lo stesso che ha permesso ai Maneskin di trionfare anche sul palco dell’Eurovision Song Contest.

Un successo che ha lanciato il gruppo alla conquista del panorama musicale internazionale, entrando nelle classifiche di tutto il mondo. Ad ottobre del 2021 sono stati ospiti del “Tonight Show” di Jimmy Fallom, poco prima di avere l’onore di aprire un concerto dei “Rolling Stones” a Las Vegas.

Il 17 ed il 24 aprile i Maneskin hanno tenuto due show in California, in occasione del Coachella Festival, e sono attesi da un mega tour tra il 2022 ed il 2023 che li porterà in giro per il l’Italia, l’Europa e il Nord America.