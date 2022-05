Di sicuro saranno gli ultimi 90 minuti di una stagione che ha segnato il ritorno tra i professionisti della Fidelis ma è anche stata vissuta tra tanti bassi e pochi alti. Una stagione però il cui finale è tutto da scrivere nel return match di playout contro la Paganese. L’altra certezza sarà il pubblico: la prevendita prosegue a gonfie vele e saranno in migliaia di sabato pomeriggio per la sfida del “Degli Ulivi” dopo il mini esodo di Pagani dove furono in 500 a sostenere i biancazzurri. L’ultima certezza è che alla squadra di Nicola Di Leo servirà un unico risultato e cioè il successo.

Della gara d’andata resta soprattutto la personalità mostrata negli ultimi 20 minuti in cui la Fidelis mise alle corde la Paganese costruendo almeno sei nitide palle gol non trasformate in rete.

Ai biancazzurri mancherà sicuramente l’esterno Nunzella. C’è, invece, il rientro a centrocampo di Andrea Risolo assente nel match d’andata per un infortunio. Squadra, insomma, al completo. Fidelis, però, che non potrà fare calcoli di nessun genere.

