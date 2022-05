Sono 210 i Comuni italiani che quest’anno hanno ottenuto la Bandiera Blu, il riconoscimento alle località rivierasche e ai porti turistici più incontaminati e sostenibili dell’intera nazione, assegnato dalla Fondazione per l’educazione ambientale (Fee).

Anche quest’anno numeri importanti per la Puglia, che con 50 lidi e 18 comuni, si posiziona al secondo posto della classifica. Dietro solo alla Liguria e a pari merito con Toscana e Campania. Tre le new entry per il tacco dello stivale con l’ingresso di Castro, Rodi Garganico e Ugento, mentre non sono state confermate le lsole Tremiti ed Otranto.

Nel dettaglio 3 bandiere blu nel foggiano (Rodi, Peschici e Zapponeta), 2 nella Bat (Margherita di Savoia per il nono anno consecutivo e Bisceglie, per il secondo), 2 nel barese (Monopoli e Polignano), 3 nel brindisino (Fasano, Carovigno e Ostuni), 5 nel leccese (Salve, Nardò, Castro, Ugento e Melendugno) e infine 3 nel tarantino (Castellaneta, Maruggio e Ginosa).

I criteri per l’assegnazione della Bandiera Blu 2022 sono stati l’assoluta validità delle acque di balneazione, l’efficienza della depurazione e della gestione dei rifiuti, la presenza di aree pedonali, piste ciclabili e aree verdi. Oltre alla valutazione dei servizi in spiaggia, delle strutture alberghiere e dei servizi pubblici sanitari.