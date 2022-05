Riceviamo e pubblichiamo una nota di Poste Italiane in occasione della festa della mamma. Il racconto di una madre andriese.

«Quando Loredana Di Pilato, 46 anni, di Andria, ha iniziato nel 2006 a lavorare in Poste Italiane, il primo figlio aveva appena un anno. Oggi di figli ne ha tre: di 8, 12 e 17 anni e, a fronte di un nuovo importante incarico, – è Responsabile Commerciale di Zona – riesce a conciliare senza troppe difficoltà il doppio ruolo di mamma e di lavoratrice. A rendere più semplice la gestione delle incombenze lavorative e della famiglia, concorrono le condizioni favorevoli alla maternità e alla neo-genitorialità garantite dall’Azienda, la collaborazione dei familiari e un pilastro morale sul quale si regge l’intera organizzazione della vita della sua famiglia: la responsabilità.

Dopo le prime esperienze all’ufficio postale di Bitonto e poi in Sala Consulenza nella sua città, Andria, come per tante donne volenterose in Poste Italiane si è dischiuso un percorso di crescita che però richiede più tempo fuori casa. “I miei figli non mi hanno mai fatto pesare questa situazione perché hanno capito quanto è importante il lavoro e quanta passione ci metto, per cui ho parlato loro apertamente ottenendo, appunto, un’assunzione di responsabilità”. I tre ragazzi, infatti, si gestiscono molto bene e si aiutano a vicenda, dallo studio alla alimentazione, con il supporto di marito, genitori e anche baby sitter. “Li ho abituati fin da piccoli a essere molto autonomi ma poi ogni mio momento libero è totalmente dedicato a loro”. Loredana ama davvero il suo lavoro: “Ci metto il 100%, sia per la parte commerciale che a me piace molto, sia per i rapporti con i clienti per ognuno dei quali sento il dovere di fornire il miglior servizio in relazione alle specifiche esigenze. Trovo questo molto stimolante e comunque in tutti questi anni l’Azienda mi è sempre stata vicina”, dice. Accanto all’impegno di Loredana e dei suoi cari, c’è infatti l’attenzione di Poste Italiane alla responsabilità sociale, alla parità di genere e alla genitorialità. A testimonianza di ciò, il Gruppo guidato dall’AD Matteo Del Fante nel 2022 si è guadagnato per il terzo anno consecutivo un posto nel Gender-Equality Index (GEI), il principale indice internazionale che misura la qualità delle iniziative aziendali per l’eguaglianza e l’inclusione, vantando una maggioranza femminile (circa il 55%) tra i propri dipendenti ed essendo una delle 19 aziende a livello mondiale ad aver superato in ogni fascia retributiva il gender pay gap, il divario retributivo di genere.

Alla Festa della Mamma 2022, Poste Italiane dedica due cartoline disponibili (0,90 €) online sul sito poste.it, nei 4 Uffici Postali con sportello filatelico della provincia BAT (Via G. Bovio ad Andria) e negli “Spazio Filatelia” del territorio nazionale, dove fino al 9 maggio sarà anche possibile chiedere l’annullo speciale, da utilizzare solo in abbinamento al bollo con datario mobile».