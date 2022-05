Dopo due anni duri, pieni di difficoltà e di delusioni a causa del Covid, la Fidelis Andria Handball vince il secondo titolo della sua storia laureandosi campione regionale Under 17 dopo aver ottenuto la vittoria dello scorso torneo Under 15.

La giovani compagine allenata da coach Colasuonno ha anche acquisito la qualificazione alle finali nazionali di categoria che si svolgeranno in Veneto a metà giugno, una vetrina importante per il club, ma anche per l’intera città. Una soddisfazione doppia per il club biancoazzurro che ha visto premiati gli sforzi di un gruppo molto unito e che nella scorsa stagione è stato costretto a fermarsi a causa della pandemia.

Campionato vinto con merito, percorso netto senza sconfitte, a tre giornate dal termine in casa della Junior Fasano con il risultato di 33-48. Al fischio finale sono partiti i festeggiamenti dei giovani biancoazzurri accolti qualche ora dopo ad Andria da genitori, parenti e appassionati tra applausi e cori. Il 2 maggio 2022 sarà quindi un’altra data da ricordare per il club andriese che continua ad ottenere grandi soddisfazioni dal proprio vivaio, segnando una crescita esponenziale che fa ben sperare per il futuro.

«Con questa vittoria – afferma coach Colasuonno – abbiamo confermato la bontà del nostro lavoro nella crescita dei ragazzi di tutto il settore giovanile. Per il momento siamo primi anche nei campionati Under 15 e Under 13. Quasi tutti i ragazzi dell’Under 17 giocano in pianta stabile in prima squadra in serie B e la loro crescita si percepisce in maniera netta settimanalmente, anche sotto il punto di vista della personalità e dell’autostima. Ora a metà giugno ci attenderanno le finali nazionali dove incontreremo squadre di alto livello, con importantissima tradizione in ambito nazionale e a livello giovanile. Ci godremo al massimo questa esperienza e giocheremo sempre per ottenere il massimo risultato».

«Questo risultato è la dimostrazione che quando c’è progettazione, competenza e una smisurata passione si possono costruire e raggiungere risultati importanti – afferma il direttore generale Rossana Soldato. Di questo penso debbano essere tutti orgogliosi, non solo la nostra società, ma anche tutto il movimento, l’amministrazione e il popolo andriese. Speriamo che l’amministrazione ci dia un importante appoggio in termini di strutture sportive comunali per continuare a crescere e a raggiungere altri importanti e prestigiosi traguardi».