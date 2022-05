Stava fuggendo da uno dei cani randagi presenti ai piedi di Castel del Monte quando ha provato a scavalcare un muretto cadendo poi dall’altro lato da un’altezza di poco superiore ai 2 metri. E’ una disavventura quella di oggi pomeriggio accaduta ad un minore giunto con la sua famiglia dal barese per godersi una giornata di festa e sole all’interno del maniero federiciana. Il giovane è rimasto a terra per diversi minuti sino all’arrivo da Barletta di una equipe sanitaria del 118. Il trasferimento, per dinamica, è stato in codice rosso al “Bonomo” dove è stato dimesso in serata.

Resta la brutta giornata vissuta dalla famiglia giunta da lontano, restano i soliti problemi di gestione dei flussi turistici a Castel del Monte, resta la mancanza di una postazione fissa sanitaria in zona, resta la sostanziale disattenzione da parte di tutti nei confronti del maniero federiciano che continua a guardarci con occhi sempre più perplessi.