Vito Di Bari ha una certezza: la sua Fidelis Andria ha tutte le carte in regola per conquistare la salvezza sul campo. Un dato da ribadire nelle ultime tre giornate di campionato, fondamentali per il percorso di una squadra oggi penultima sul campo e che a un attacco che ha segnato 10 reti in 16 partite nel girone di ritorno, contrappone la seconda miglior difesa del girone nel parziale con 12 centri al passivo.

Di fronte ci sarà un avversario che ha consolidato l’obiettivo primario, la salvezza, e che oggi è in quota playoff. I precedenti non sorridono alla Fidelis: su tre trasferte sul campo del Picerno, sono maturate altrettante sconfitte. L’ultima il 19 giugno 2021, quel 2-1 nella finale playoff di Serie D, girone H.

Capitolo formazione: out il solo Di Piazza, tornano a disposizione Tulli e Carullo. Probabile la conferma del 4-2-3-1 con Bubas di supporto a uno tra Sorrentino e Messina in attacco e regia delle operazioni affidata a Urso. Fischio d’inizio alle 14.30.

Il servizio.