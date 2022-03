Una sfida tra Davide e Golia in cui la Fidelis a Bari non vuole però fare la vittima sacrificale. Lo ha già dimostrato in altre occasioni in questo finale di stagione. Le motivazioni non mancano da una parte e dall’altra.

Il vero rebus in casa Fidelis per lo staff tecnico è senza dubbio quello delle assenze. Nessun alibi, come ha spiegato in conferenza stampa pre gara il collaboratore tecnico Vito Di Bari, ma senza dubbio una variabile da non trascurare. Bubas, Gaeta e Risolo assenti per squalifica, Tulli e Di Piazza infortunati ma c’è il recupero di Giacomo Casoli.

Formazione che potrebbe vedere diverse novità a partire dalla linea difensiva per arrivare al centrocampo. Le certezze saranno quelle di rivedere in campo Saracco, Alcibiade e Urso in tre ruoli chiave. A Bari sono due i precedenti in campionato entrambi risalenti al 1993 ed in serie B. Due gare terminate una con il successo di casa ed una con un pareggio. Ma c’è anche il terzo precedente di inizio stagione in Coppa Italia quando la Fidelis, ripescata una settimana prima tra i professionisti, sbancò il San Nicola con il gol di Bubas. Lo stadio barese sarà vestito già a festa in attesa di poter festeggiare la serie B e sarà importante anche la presenza di tifosi biancazzurri che saranno non meno di mille e cinquecento.

