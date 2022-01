Lo stato di salute delle strade urbane ed extraurbane resta uno degli argomenti principali di discussione per moltissime città in tutta Italia ed in particolare in territori come quello di Andria in cui la difficile situazione finanziaria non consente ormai da anni interventi programmati di manutenzione ordinaria. Qualche spiraglio si è visto, per la città di Andria, con alcuni interventi messi in cantiere in città con fondi raschiati dal barile dello scarno bilancio comunale, e grazie ad un cospicuo finanziamento regionale da oltre 2 milioni di euro che consentirà interventi più decisi in più zone della città.

A ribadire questo concetto ci ha pensato anche il Sindaco Giovanna Bruno che ha dato anche qualche anticipazione sulle tempistiche e sulle idee su cui ci si sta muovendo soprattutto per le strade extraurbane.

Altro tema caldo di questi giorni è senza dubbio la grande opera che sta già coinvolgendo parte della città e cioè quella dell’interramento della ferrovia nell’abitato. Un’opera che prosegue in tutte le sue attività preliminari in attesa del progetto esecutivo che arriverà probabilmente tra circa un mese. Un’opera che si intreccia inevitabilmente con l’apertura vera e propria della stazione di Andria Sud.

Tra le problematiche del grande cantiere si sta cercando di risolvere anche quella del mercato ortofrutticolo in via Barletta: un luogo che dovrà necessariamente esser spostato in una zona individuata all’interno della Zona PIP nei pressi di via Trani.