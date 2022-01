Numeri in linea con quelli contenuti nel bollettino epidemiologico regionale di ieri per quel che riguarda la pandemia da Covid-19 in Puglia. Sono 5558 i nuovi casi accertati di positività mentre sono 75.641 i test effettuati. Scende attorno al 7% il rapporto tra tamponi e positività di giornata mentre quello che preoccupa maggiormente sono gli 8 decessi registrati in Puglia che fanno salire il conto totale di morti dall’inizio della pandemia a causa del virus a 7001. Sono 1064 i negativizzati, anche qui un dato in linea con la giornata di ieri, e di conseguenza sale ancora il numero di attualmente positivi che supera quota 45mila. Altri 20 posti in più sono occupati in area non critica negli ospedali pugliesi a causa dei pazienti colpiti da Covid-19. Si sale a 384 posti con la soglia del 14% del totale di posti disponibili ormai superata. Resta stabile, invece, il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 38 pari a circa l’8% dei posti disponibili in regione.

La Provincia di Bari raggiunge un nuovo importante record di contagi giornalieri con i 2333 registrati oggi seguita dalla Provincia di Lecce che fa registrare 1022 casi. A Foggia sono 642 mentre nella BAT, altro picco, con 634 nuovi contagi in 24 ore. Segue Brindisi con 568 e Taranto con 226. Sostenuto, ancora, il numero dei residenti fuori regione positivi con 114 casi registrati. Per quel che riguarda l’incidenza ogni 100mila abitanti, la Puglia ha superato con il bollettino odierno gli 800 casi anche se resta la metà del dato registrato al momento in Italia. In risalita tutte le province con quella di Brindisi che ormai si aggira attorno ai 1000 casi ogni 100mila abitanti. E’ Taranto, invece, la provincia con la minor incidenza in Puglia di poco oltre i 550 casi ogni 100mila abitanti.