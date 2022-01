Questo il bilancio delle attività degli ultimi 2 giorni del 2021 e dei primi due del 2022 della Polizia Locale di Andria.

Sono stati elevati 23 verbali per violazione delle norme del Codice della Strada, effettuati 3 interventi per altrettanti sinistri stradali, un intervento di supporto al 118 e due per fuga di gas in ausilio al personale Italgas.

Effettuati anche controlli sul rispetto della ordinanza sindacale sul divieto di utilizzo di fuochi di ogni tipo e delle disposizioni per il contenimento della diffusione della epidemia Covid, con verifiche a 4 esercizi pubblici e a 36 persone e in 4 ristoranti con controlli a campione degli avventori del Green Pass, tutti con esito regolare.