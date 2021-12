Il Presidente del Consiglio Comunale, dr. Giovanni Vurchio, ha convocato una nuova seduta consiliare per il 29 dicembre 2021, alle ore 18.30, per esaminare i seguenti argomenti:

1) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Servizio Pubbliche Affissioni – conferma erogazione servizio a decorrere dal 1 Dicembre 2021 (Prot. n. 0113192 del 20.12.2021);

2) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Piano di revisione periodica e dello stato di Attuazione della razionalizzazione delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2020 dal Comune di Andria ai sensi dell’art. 20 commi 1 e 4 del D. Lgs. 175/2016 (Prot. n. 0113200 del 20.12.2021);

3) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 (art. 175, comma 3, lett. A), D. Lgs. n. 267/2000) – (Prot. n. 0113413 del 20.12.2021);

4) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Bilancio di Previsione 2021/2023. Applicazione dell’avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell’esercizio 2020 (art. 187 del D. Lgs. n. 267/2000) – (Prot. n. 0113286 del 20.12.2021);

5) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Andria approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27.11.2018. Rimodulazione ai sensi dell’art. 243 bis, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 (riscontro alle richieste istruttorie del Ministero dell’Interno con nota prot. n. 98540/2021) (Prot. n. 0113749 del 21.12.2021);

6) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 – Ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale n. 192 in data 25.11.2021 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Dlgs. n. 267/2000 (Prot. n. 0104844 del 01.12.2021);

7) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Regolamento d’istituzione e disciplina della Commissione per le pari opportunità, le politiche di genere ed i diritti civili (Prot. n. 0092896 del 28.10.2021);

8) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, derivante da transazione raggiunta su n. 15 posizioni debitorie dell’Ente, generate da sentenze esecutive per danni a terzi ex artt. 2043 e 2051 c.c. (sinistri stradali e danni infiltrazione). Approvazione atto di transazione, strumentale alla procedura di riequilibrio pluriennale ex art. 243 bis del T.U.EE.LL., adottata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29 agosto 2018, e determinazioni. (Prot. n. 0107701 del 13.12.2021).

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming e, pertanto, resa pubblica.