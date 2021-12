La Direzione Regionale Musei Puglia informa i visitatori che, in conformità con le disposizioni contenute nel D.L. 26 novembre 2021, n. 172, da lunedì 6 dicembre 2021, l’accesso ai luoghi della cultura, tra i quali Castel del Monte, sarà consentito soltanto previa esibizione di green pass da vaccinazione o da guarigione.

La documentazione andrà esibita all’accesso al sito, unitamente ad un documento di identità in corso di validità e contestualmente alla misurazione della temperatura.

In mancanza di Green Pass da vaccinazione o guarigione e di un documento di identità, entrambi in corso di validità, non sarà possibile accedere al sito e il biglietto eventualmente acquistato in prevendita non sarà rimborsato.

(Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina www.dgc.gov.it).