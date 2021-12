L’andamento della pandemia in Puglia è quello ormai noto. I nuovi casi salgono ma i ricoveri negli ospedali restano stabili, ed è questo il dato più significativo. Nel bollettino odierno, il primo del mese di dicembre, sono stati registrati 367 nuovi contagi su poco più di 22 mila tamponi effettuati, con il tasso di positività che torna a crescere. 105 i casi rilevati in Provincia di Bari, 98 in quella di Foggia, 58 nel tarantino, 54 in Provincia di Brindisi, 40 nel leccese, e 13 nella Bat, territorio che conferma una bassa recrudescenza di nuovo contagi giornalieri. Il totale delle positività al covid dall’inizio dell’emergenza viaggia verso quota 280 mila. Le cattive notizie arrivano sul fronte decessi, dopo lo 0 di ieri, in Puglia si registrano altre 3 vittime del virus.

Bene l’andamento della pressione sanitaria. Sono 134 i ricoverati in area non critica negli ospedali pugliesi, meno 2 unità rispetto a ieri, mentre le terapie intensive occupate restano 21. Sono 4.118 gli attualmente positivi in regione, solo 2 unità in più rispetto a ieri. I negativizzati registrati nelle ultime 24 ore, infatti, sono 362, dato che attenua la crescita dei contagi attivi.

Intanto secondo i dati forniti dalla Asl di Bari, nel periodo tra il 22 ed il 28 novembre sono stati accertati 61 casi di positività nelle scuole del barese, nei 7 giorni precedenti erano 69. Dal monitoraggio è emerso che la prevalenza di infezioni tra gli studenti riguarda la fascia d’età che ancora non può accedere alla vaccinazione anticovid.