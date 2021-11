Condividiamo l’appello di Francesca Seccia, di Barletta, riguardante la scomparsa, da ieri mattina, di suo fratello Nicola Seccia.

«Si chiede massima condivisione e attenzione: La persona in foto si chiama Nicola Seccia è scomparso a Barletta nei pressi di Via Canosa nel giorno 24/11/2021, precisamente in prima mattinata. È alto 1.75 cm circa, ha 48 anni, i capelli brizzolati neri, lunghi ed è solito portarli legati. Al momento della scomparsa indossava un maglione grigio e viola, un jeans blu, dei mocassini neri ed era privo di giacca. Chiedo cortesemente a tutti di aiutare me e la mia famiglia per ritrovarlo il prima possibile, in caso di avvistamento chiamare i seguenti contatti: 3295686240 – 3356704068 – 3468524658 – 3476428663. Ringrazio tutti anticipatamente per la collaborazione. Per favore, diffondete e assicuratevi di inoltrare foto e video».