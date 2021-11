Sono 150 i nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, secondo i dati del bollettino epidemiologico odierno. 15.230 i tamponi effettuati mentre purtroppo sono stati registrati altri 3 decessi. Dei nuovi contagi 43 sono in Provincia di Bari, 4 in quella di Brindisi, 50 nel foggiano, 47 in Provincia di Lecce e 5 nel tarantino. Nella Bat non si registrano ulteriori casi e il bollettino indica addirittura un caso in meno rispetto al totale, quasi certamente risultato di un ricalcolo.

Cattive notizie sul fronte sanitario. Nell’ultimo weekend sono in crescita i ricoveri nei reparti non critici. Sono 151 i pazienti covid negli ospedali pugliesi, ieri erano 146. Restano stabili le terapie intensive che si attestano al 20 unità. In crescita anche il dato degli attualmente positivi. Ad oggi sono quasi 3.500, numero in aumento tra sabato e domenica. Circa 100, invece, i negativizzati nelle ultime 24 ore.

Trend della pandemia che dunque continua a risalire anche in Puglia come confermato dal bollettino di domenica 7 novembre: altri 166 nuovi casi a fronte di circa 16.900 tamponi effettuati. Sempre ieri sono stati registrate altre due vittime del virus. Ma a decretare il reale peggioramento della pandemia in Puglia sarà soprattutto l’andamento dei ricoveri che, pur risultando in salita, sono ancora sotto controllo.