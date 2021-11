Risale la curva dei contagi giornalieri, continuano a crescere gli attualmente positivi e il virus, dopo due giorni di tregua, fa registrare 8 morti in sole 24 ore. È questo il quadro aggiornato, e per nulla rassicurante, relativo alla pandemia di Coronavirus in Puglia. La conferma arriva dal consueto bollettino epidemiologico regionale che segnala per la giornata di oggi, mercoledì 3 novembre, 232 nuovi casi accertati sulla base di 22.600 tamponi effettuati, con un tasso di positività che torna a superare l’1%. Provincia più colpita è oggi quella di Taranto con 67 contagi, seguita da Foggia con 60, Bari 43, Brindisi e Lecce rispettivamente con 26 e 24 casi e infine la Bat dove, dopo lo zero di ieri, si contano oggi altri 10 contagi, ai quali se ne aggiungono 2 di provincia non ancora accertata. La somma dei casi Covid accertati in Puglia, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sale così a quota 273.324. Torna ad aggiornarsi, purtroppo, anche il bilancio dei morti con ben 8 decessi registrati nel ultime 24 ore che portano il totale delle vittime pugliesi a 6.843.

Le uniche buone notizie sono quelle che arrivano dal fronte ospedaliero. I pazienti ricoverati si confermano in calo: ad oggi sono complessivamente 158, di cui 142 si trovano in area non critica e 16 in Terapia Intensiva. Si alza ancora, parallelamente, il dato riferito alle persone attualmente positive, che raggiungono la cifra di 3.134, con ulteriore leggero incremento rispetto a ieri. Aumentano anche i negativizzati, che raggiungono quota 263.347, con oltre 200 guariti registrati nelle ultime 24 ore.

Salgono infine anche i dati relativi alle vaccinazioni anti Covid. In base alle informazioni fornite dal report aggiornato del Ministero della Salute, la Puglia ha ormai superato la soglia delle 6 milioni e 100mila dosi somministrate, pari a circa l’89% di quelle consegnate alla regione dall’inizio della campagna vaccinale.