«Proviamo a mantenere gli impegni assunti, nelle piccole come nelle grandi cose. Avevo annunciato che il 18 ottobre sarebbero iniziati i lavori di manutenzione sulla strada tangenziale, che in più punti risulta ammalorata e seriamente compromessa. E così dall’altro ieri mattina, gli operai Multiservice sono all’opera per gli interventi di ripristino». Lo ha scritto in una nota il Sindaco di Andria Giovanna Bruno.