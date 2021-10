Poche ferite tutte medicate sul posto dall’equipe sanitaria del 118 giunta sul posto per un 84enne alla guida di una vettura, una Kia Picanto, che questa mattina attorno alle 9,30 si è scontrata per cause in corso di accertamento contro un trattore. L’impatto è avvenuto sulla SS170 tra Andria ed il Castel del Monte nei pressi di via Madonna della Pace.

Sul posto anche il Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale di Andria per i rilievi, mentre per l’anziano non è stato necessario il ricovero in Ospedale. L’uomo alla guida del trattore, invece, non ha subito conseguenze. Traffico rallentato fino alla completa rimozione dei mezzi che hanno subito diversi danni.