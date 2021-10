Sono le parole del Commissario Straordinario della Asl Bat Alessandro Delle Donne, a margine dell’iniziativa “Con tutto il cuore. Insieme oltre la tempesta” organizzato a Bisceglie per rendere omaggio a sanitari e volontari, eroi nel momento più complicato dell’emergenza Covid. Delle Donne ha ringraziato tutti coloro che hanno lottato contro il virus in prima fila, a partire dagli operatori dell’Ospedale Covid di Bisceglie. Non è mancato, tuttavia, l’affondo agli scettici del vaccino. Sono loro ad essere i più esposti, ha spiegato il commissario della Asl Bat, e dunque a rischio terapia intensiva. Nonostante ciò la campagna vaccinale nella sesta provincia pugliese procede con numeri importanti.

L’omaggio agli eroi anti-covid si è svolto presso la Basilica di San Giuseppe, alla presenza di diverse autorità del territorio. Un evento organizzato dal Centro Studi Biscegliese con il sostegno del Comune. Capofila dell’iniziativa Tommaso Fontana, Presidente del Centro studi, nonché ex primario Reparto Malattie Infettive Ospedale “Vittorio Emanuele II” Bisceglie.

Ai protagonisti della battaglia anticovid è stata consegnata una targa in segno di riconoscimento. Un piccolo gesto simbolico al cospetto di uno più grande fatto di solidarietà e dedizione al lavoro che è stato messo in campo proprio da loro, eroi di una pandemia che ha cambiato la vita di tutti. All’evento era presente anche Andrea Sinigallia, direttore del Presidio ospedaliero di Andria da pochi mesi, precedentemente in forza all’ospedale covid di Bisceglie nei mesi più complicati dell’emergenza.

Il servizio.