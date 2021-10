Sono 76 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati in Puglia nell’ultimo bollettino epidemiologico riferito a dati della domenica. Spicca il 54, però, nella provincia di Foggia un dato di casi probabilmente sommati e rivenienti da giorni precedenti. Oltre 7500 i test effettuati e nessun decesso registrato. Risalgono leggermente gli attualmente positivi che si attestano a 2400 in regione con 134 persone ricoverati in area non critica e 21 in terapia intensiva, due ingressi in più rispetto a ieri. C’è lo 0 nella casella nuovi casi nella provincia BAT che resta tra i territori meno colpiti al momento dal virus dopo i picchi delle settimane scorse. Restano molto bassi anche i numeri registrati nelle provincie di Brindisi e Taranto mentre stabili, e di pari passo, tra Bari e Lecce.

Prosegue il calo dunque dei nuovi positivi in Puglia: nella settimana appena trascorsa sono stati il 13,4 per cento in meno della precedente. E l’incidenza settimanale scende sotto quota 20 casi ogni 100mila abitanti. Si resta quindi abbondantemente sotto quota 50, uno degli indici che determina il passaggio da zona bianca a zona gialla insieme alle percentuali di occupazione dei posti letto ospedalieri. Proprio in quest’ultimo campo le cifre restano pari alla settimana prima: 4 per cento in terapia intensiva e 5 per cento in area non critica, ben lontane dalle soglie di guardia. Scendono i decessi (8 in una settimana contro i precedenti 18) e i guariti (926 contro 1.179 della settimana precedente). Effetto vaccini: lo scorso anno nello stesso periodo i ricoverati erano più del doppio (322 contro gli odierni 154) e i casi settimanali poco meno del doppio (1.217 contro 720).