138 nuovi casi di positività al Covid-19 e poco più di 14mila test effettuati. C’è anche un nuovo decesso. I numeri della pandemia in Puglia nel consueto bollettino epidemiologico regionale. Scende ancora il numero degli attualmente positivi che si attestano a 2566 anche grazie ai 150 negativizzati. 143 le persone attualmente ricoverate in area non critica nelle strutture ospedaliere pugliesi, una in più di ieri, e 15 in terapia intensiva stabili. La provincia con più casi nelle ultime ore è quella di Bari con 37 nuovi contagi, segue Lecce con 29 e Taranto con 28. A seguire la BAT con 19, Foggia con 17 e Brindisi 8. Ancora in calo il dato sull’incidenza ogni 100mila abitanti che si attesta attorno ai 24 casi. Attorno al 3% il tasso di occupazione di posti letto nelle terapie intensive mentre poco oltre il 5% per l’area medica. Sul fronte vaccini ci si attesta ormai attorno all’80% di prime dosi per la popolazione pugliese, mentre il 75% ha già completato il ciclo vaccinale che ora si arricchisce anche della dose cosiddetta “booster” che ha già raggiunto circa 7mila persone più fragili in regione. Entrambi i dati sono ben più alti della media italiana.