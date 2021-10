Ha notato una pattuglia di Polizia che effettuava dei controlli e ha provato ad allontanarsi per non essere fermato. Purtroppo per lui, gli agenti lo hanno notato e sono riusciti ad intercettarlo e fermarlo. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di droga. E’ stato quindi denunciato un soggetto andriese per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo, riconosciuto immediatamente dalla Polizia di Stato, aveva con sé un sacchetto in cellophane trasparente, contenente diverse pastiglie di ecstasy, una boccetta di vetro contenente “popper” (sostanza con proprietà tossiche, assumibile attraverso l’inalazione), marijuana e materiale utile confezionamento di singole dosi. Per lui è scattato il deferimento all’Autorità Giudiziaria. Gli interventi di perlustrazione notturna del territorio di Andria da parte della Polizia di Stato hanno anche portato alla segnalazione alla Prefettura Bat di tre giovani andriesi perché possedevano piccole dosi di marijuana e hashish destinate al consumo personale. I ragazzi sono stati fermati a bordo di un’auto. Per il conducente è scattato anche il ritiro della patente perché già in passato ha ricevuto la stessa segnalazione. I controlli sono stati effettuati con l’ausilio delle unità cinofile e hanno visto impegnate 25 pattuglie. Nel complesso sono stati fermati per accertamenti oltre 180 veicoli. Controlli anche agli ingressi delle scuole con l’obiettivo di fermare il fenomeno dello spaccio di droga negli istituti scolastici andriesi.