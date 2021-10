Si aggiornano i numeri della pandemia da Covid in Puglia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 172 nuovi contagi e 3 decessi. Quasi 14.500 i tamponi eseguiti e tasso di positività che sale rispetto alla giornata di ieri. 51 i casi rilevati in Provincia di Bari, 7 nella Bat, 12 nel brindisino, 37 in Provincia di Foggia, 46 in quella di Lecce e 15 nel tarantino. Il totale dei contagi da inizio pandemia resta sotto quota 269 mila.

Continuano ad essere stabili i ricoveri in tutta la Regione, e nell’ultimo bollettino si registra un ulteriore calo dei dati. Sono 142 i pazienti ricoverati in area non critica negli ospedali covid pugliesi, di questi 15 sono in terapia intensiva.

Scende anche il dato sugli attualmente positivi, ad oggi poco più di 2.500, mentre i guariti totali dall’inizio dell’emergenza sono quasi 260 mila.

La campagna vaccinale intanto prosegue. Sono oltre 3 milioni e 100 mila i pugliesi che hanno ricevuto almeno la prima dose del vaccino anticovid, quasi 3 milioni invece coloro che hanno completato il ciclo di immunizzazione ricevendo anche la seconda. Un dato pari al 75% della popolazione vaccinabile della Puglia. Circa 6 mila il totale dei pugliesi che ha già ricevuto il terzo vaccino.