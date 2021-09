Aumenta il numero dei tamponi ma il trend della pandemia osservato nell’ultimo periodo rimane invariato. Per il nono giorno consecutivo la Puglia registra meno di 200 casi di positività al coronavirus. Il nuovo bollettino epidemiologico ne riporta 186 a fronte di 14.682 test effettuati. In provincia di Bari sono 65 i contagi rilevati in un giorno, in quella di Foggia, 29, nella Bat 28, in provincia di Taranto 26, nel leccese 24 e nel brindisino 8. Una sola la vittima del covid, nelle ultime 24 ore. Sul fronte dei pazienti ricoverati a causa della pandemia si registra un lieve aumento, dai 187 di ieri ai 190 di oggi ma le terapie intensive occupate non subiscono variazioni rimanendo stabilmente a 19. Non si arresta, invece, il calo degli attualmente positivi. In tutta la Puglia sono ora 2908, 70 in meno di ieri, effetto anche delle 255 guarigioni registrate in un solo giorno.