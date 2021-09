Una decina di minuti domenica scorsa contro la Vibonese, in occasione dell’esordio con la maglia della Fidelis. Una voglia matta di aumentare progressivamente il minutaggio e rendersi utile alla causa biancazzurra. Matteo Di Piazza lancia la nuova sfida. Il primo impatto con la realtà biancazzurra, in particolar modo con la tifoseria, gli ha lasciato decisamente il segno.

Quando ha firmato con la Fidelis, Di Piazza aveva certamente immaginato un primo segmento di stagione diverso. Un piccolo problema cardiaco, per fortuna risolto in tempi piuttosto brevi, gli ha negato la possibilità di disputare i primi incontri ufficiali. Storia vecchia, in ogni caso. Ha esordito con la maglia biancazzurra domenica scorsa. E ora vuole conquistarsi lo spazio che crede di meritare, anche con un pizzico di sana spavalderia. La personalità, di certo, a Di Piazza non manca.

Di Piazza e la Fidelis hanno qualcosa in comune: recuperare il terreno perso, a livello individuale e di squadra. In arrivo c’è un trittico di impegni in otto giorni: domenica trasferta a Campobasso (fischio d’inizio previsto alle ore 14.30), mercoledì al “Degli Ulivi” il super derby contro il Foggia e poi la complicata sfida al “Ceravolo” con il Catanzaro il 4 ottobre. Di Piazza, in ogni caso, pensa in questo momento solo al Campobasso.

