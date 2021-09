Risalgono i nuovi contagi da Covid-19, mentre migliora la situazione negli ospedali pugliesi. E’ quanto si apprende leggendo i dati dell’ultimo bollettino epidemiologico della Regione Puglia che fa registrare 196 nuovi casi su oltre 13 mila tamponi, 3 morti e tasso di positività che risale all’1,6%. I nuovi contagi Covid sono cosi suddivisi: 92 in provincia di Bari, 40 in provincia di Lecce, 21 in quella di Foggia, 15 in provincia di Brindisi, 13 in quella di Taranto e infine 10 nella Bat.

Continua a scendere il numero degli attualmente positivi in Puglia che sono 3.048 con 270 guariti registrati nelle ultime 24 ore. Numeri in calo negli ospedali pugliesi dove al momento si trovano 201 pazienti, 17 in meno rispetto alla giornata di ieri. In area non critica si registra un -15 per un totale di 181 persone ricoverate, meno del 7% dei posti letto disponibili, mentre scende a 20 il numero dei pazienti che si trovano in terapia intensiva poco più del 4% di quelle disponibili. Nella giornata odierna si registrano anche 3 decessi per un totale di 6.768 morti dall’inizio della pandemia.